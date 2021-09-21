Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности
20 сентября в Ангарске 90-летний юбилей отметила Мария Александровна Хаванская. Со знаменательной датой юбиляра поздравили представители администрации города.
Как рассказала Мария Александровна, она живёт в Ангарске с 1953 года. Многие годы трудовой деятельности она отдала Ангарской нефтехимической компании. За выдающиеся подвиги и заслуги перед страной и обществом была награждена орденом Трудового Красного Знамени, имеет много различных наград.
Виновница торжества ведёт активный образ жизни, занимается огородничеством, разводит цветы, а секрет долголетия заключается в ежедневной зарядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
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