Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности



20 сентября в Ангарске 90-летний юбилей отметила Мария Александровна Хаванская. Со знаменательной датой юбиляра поздравили представители администрации города.



Как рассказала Мария Александровна, она живёт в Ангарске с 1953 года. Многие годы трудовой деятельности она отдала Ангарской нефтехимической компании. За выдающиеся подвиги и заслуги перед страной и обществом была награждена орденом Трудового Красного Знамени, имеет много различных наград.



Виновница торжества ведёт активный образ жизни, занимается огородничеством, разводит цветы, а секрет долголетия заключается в ежедневной зарядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

