 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем

Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности

20 сентября в Ангарске 90-летний юбилей отметила Мария Александровна Хаванская. Со знаменательной датой юбиляра поздравили представители администрации города.

Как рассказала Мария Александровна, она живёт в Ангарске с 1953 года. Многие годы трудовой деятельности она отдала Ангарской нефтехимической компании. За выдающиеся подвиги и заслуги перед страной и обществом была награждена орденом Трудового Красного Знамени, имеет много различных наград.

Виновница торжества ведёт активный образ жизни, занимается огородничеством, разводит цветы, а секрет долголетия заключается в ежедневной зарядке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Ангарск долгожитель юбилей Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите проведут чемпионат по полиатлону
В Чите проведут чемпионат по полиатлону
Общество, 21.09.2021
Также в столице Забайкалья пройдёт первенство края
В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
Общество, 21.09.2021
Этот день в республике объявлен выходным
В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие
В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие
Общество, 21.09.2021
Михаил Шапкин проработал в отрасли 53 года
Скакуны Бурятии примут участие в скачках в Чите
Скакуны Бурятии примут участие в скачках в Чите
Общество, 21.09.2021
В столице Забайкалья разыграют кубок губернатора
Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, 21.09.2021
Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности
В Санкт-Петербурге покажут бурятское буддийское искусство
В Санкт-Петербурге покажут бурятское буддийское искусство
Общество, 21.09.2021
Выставка посвящена творчеству Данзана и Нимацырен Дондоковых
В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста
В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста
Общество, 21.09.2021
В соревнованиях примут участие школьники округа
Иркутяне победили на всемирных школьных спортивных играх
Иркутяне победили на всемирных школьных спортивных играх
Общество, 21.09.2021
Команда мальчиков выиграла соревнования по спортивному ориентированию
В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания
В Бурятии выбрали лучших в сфере социального обслуживания
Общество, 21.09.2021
В конкурсе приняли участие 13 номинантов
В Забайкалье открыли первую экотропу на Арахлее
В Забайкалье открыли первую экотропу на Арахлее
Общество, 21.09.2021
Она предназначена для пеших, конных и велосипедных экскурсий
Уроженке Усть-Ордынского округа исполнилось 100 лет
Уроженке Усть-Ордынского округа исполнилось 100 лет
Общество, 21.09.2021
В Ангарске поздравили с юбилеем труженицу тыла
Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу
Татауровская переправа в Бурятии возобновила работу
Общество, 21.09.2021
Работа переправы была приостановлена из-за высокого уровня воды
Счётная палата Бурятии вскрыла финансовые нарушения по школе
Счётная палата Бурятии вскрыла финансовые нарушения по школе
Общество, 21.09.2021
Результаты проверки аудиторов в новой школе в Нижних Тальцах оказались неутешительными
В Бурятии лесники и дети очистили берег реки Буй
В Бурятии лесники и дети очистили берег реки Буй
Общество, 21.09.2021
Уборка прошла в Бичурском районе
В Бурятии на Байкале проходит пленэр «Баргуджин Токум»
В Бурятии на Байкале проходит пленэр «Баргуджин Токум»
Общество, 21.09.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с масштабного арт-проекта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^