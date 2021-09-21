Команда мальчиков выиграла соревнования по спортивному ориентированию
С 11 по 19 сентября в Сербии прошло два турнира: чемпионат мира по спортивному ориентированию среди школьников и всемирные школьные спортивные игры ISF U15 2021. На соревнованиях Россию представили 4 иркутские команды. Это ученики СОШ №66 и лицея №1. Они завоевали 4 медали разного достоинства.
- Всемирные школьные спортивные игры ISF U15 2021 проводились среди детей до 15 лет. Всего в них за победу боролись 2500 человек из 36 стран. Состязания проходили в 14 видах спорта, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Команда мальчиков из Иркутска стала победителем по программе спортивного ориентирования. Сборная девочек завоевала серебряную награду. Ученик лицея №1 Николай П. стал бронзовым призёром на дистанции «спринт».
Чемпионат мира по спортивному ориентированию состоялся среди школьников в возрасте от 16 до 18 лет. Как сообщалось ранее, медаль за третье место досталась иркутской команде юношей.
Иркутяне победили на всемирных школьных спортивных играх
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