Родители назвали девочку Доминикой
20 сентября в Баргузинском районе Бурятии был зарегистрирован 150-й новорождённый ребёнок с начала года
- В многодетной семье Владимира и Любови, проживающих в посёлке Усть-Баргузин, произошло долгожданное и радостное событие – родилась дочка, пятый ребёнок в семье. На баргузинской земле появилась маленькая россиянка, коренная жительница Баргузинского района. Позади волнения, переживания, впереди самое прекрасное – растить человека, это счастливая и трудная работа. Родители назвали дочку Доминика, в одних источниках имя означает «божественная», в других - «госпожа», - сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Бурятии.
Поздравление счастливых родителей новорожденной было необычным. Вручение свидетельства о рождении прошло в праздничной обстановке в родильном отделении Баргузинской центральной районной больницы, которое было открыто после длительного ремонта. 20 сентября 2021 года первой «выпускницей» родильного отделения стала Доминика.
В Баргузинском районе Бурятии родился 150-й ребёнок с начала года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина поддалась на просьбы граждан Узбекистана
Когда и кем все нарушения будут устранены, неизвестно
Конкурсанток оценивали по двум критериям
Жигжит Баясхаланов на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обсудил этапы создания важных проектов
Сегодня в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
Она посвящена юбилею российско-монгольских дипломатических отношений
В нём участвуют студенты местных ссузов
Первым рейсом возобновлённого выставочного проекта стала поездка в Слюдянский район
Также состоялся большой хурал
Григорий Штерн и Яков Смушкевич были репрессированы в 1941 году
Достичь первенства помогли успехи сборных U21 и U23
Учения «Селенга» проходят с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии
Бюст Цыбена Жамцарано появился возле краевой библиотеки
Ещё одна команда региона стала третьей
Знаком материнства II степени отмечены шесть многодетных мам