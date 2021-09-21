В Баргузинском районе Бурятии родился 150-й ребёнок с начала года

Родители назвали девочку Доминикой



20 сентября в Баргузинском районе Бурятии был зарегистрирован 150-й новорождённый ребёнок с начала года



- В многодетной семье Владимира и Любови, проживающих в посёлке Усть-Баргузин, произошло долгожданное и радостное событие – родилась дочка, пятый ребёнок в семье. На баргузинской земле появилась маленькая россиянка, коренная жительница Баргузинского района. Позади волнения, переживания, впереди самое прекрасное – растить человека, это счастливая и трудная работа. Родители назвали дочку Доминика, в одних источниках имя означает «божественная», в других - «госпожа», - сообщает пресс-служба управления ЗАГС по Бурятии.



Поздравление счастливых родителей новорожденной было необычным. Вручение свидетельства о рождении прошло в праздничной обстановке в родильном отделении Баргузинской центральной районной больницы, которое было открыто после длительного ремонта. 20 сентября 2021 года первой «выпускницей» родильного отделения стала Доминика.



