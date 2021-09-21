Жительница Бурятии нелегально прописала у себя иностранцев

Женщина поддалась на просьбы граждан Узбекистана



44-летняя жительница Джидинского района Бурятии осуждена за фиктивную регистрацию иностранных граждан.



- Женщина по просьбе двух граждан Узбекистана зарегистрировала их по месту своего жительства, предоставив пакет документов в местное подразделение по вопросам миграции. Жилое помещение для фактического проживания гражданка предоставлять не намеревалась, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Осуждённой назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

