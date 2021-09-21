В улан-удэнской колонии провели конкурс красоты

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Конкурсанток оценивали по двум критериям



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс красоты. В нём приняли участие по одной представительнице от каждого отряда.



- Конкурс оценивался по двум критериям: причёска и макияж. Осуждённые показали свои навыки по нанесению макияжа и созданию красивых вечерних причёсок, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По итогам конкурса первое место было присуждено осуждённой второго отряда.



