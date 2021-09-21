Сегодня в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
По данным Бурятского Гидрометцентра, по республике увеличение облачности, днём на большей части территории небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом, местами ночью по южной половине, днем по северо-востоку возможны грозы. Утром по северной половине местами туман.
Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +9,+14, местами до +19.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём опустится до +12,+14.
В Бурятии сильно похолодает
Общество, Фото:
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