В Бурятии сильно похолодает

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сегодня в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды



По данным Бурятского Гидрометцентра, по республике увеличение облачности, днём на большей части территории небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом, местами ночью по южной половине, днем по северо-востоку возможны грозы. Утром по северной половине местами туман.



Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура днём +9,+14, местами до +19.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём опустится до +12,+14.



