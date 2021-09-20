В Еравнинском районе Бурятии впервые высадили лиственницы

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Прежде сажали только сосны



Вблизи села Усть-Эгита Еравнинского района Бурятии прошла акция «Сохраним лес». В посадке приняли участие сотрудники Еравнинского лесхоза, Еравнинского и Кондинского лесничеств, а также леспользователи и школьники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



В рамках эксперимента участники акции высадили более 12 тысяч сеянцев лиственницы.



- Раньше мы высаживали только сеянцы сосны. Однако у нас в районе преимущественно лиственничный лес. Раньше никто не выращивал сеянцы лиственницы, но коллеги из «Лесресурс» смогли вырастить лесопосадочный материал, - рассказал руководитель Еравнинского лесхоза Сергей Самбуев.



Лесники и участники акции высадили сеянцы лиственницы на площади более трёх га.



- Совсем скоро наступят холода, и нам нужно посмотреть, как сеянцы перезимуют в наших лесах. Если приживаемость будет хорошая, то мы продолжим высаживать лиственницы, - поделился Сергей Самбуев.



