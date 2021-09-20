Ёмкость рассчитана на 300 литров воды
На вооружение специалистов Муйского лесхоза поступил новый пожарный модуль со всем необходимым оборудованием, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Такой модуль будет незаменимым помощником в тушении лесных пожаров, которые находятся далеко от водоёмов. Всё оборудование находится под рукой - мотопомпа, установка высокого давления воды, зажигательный аппарат, ранцевые лесные огнетушители, а также пожарные рукава и резервуар для воды, - поделился механик Муйского лесхоза Андрей Аксёнов.
Лесники отмечают, что такой модуль функциональный и мобильный, он позволит оперативно выехать на пожар и приступить к его ликвидации.
- Модуль легко закрепляется за автомобиль, можно быстро выехать на пожар и ничего не забыть. Ёмкость рассчитана на 300 литров воды, такого количества хватит, чтобы потушить пожар на малой площади. Так что мы готовы к пожароопасному сезону следующего года, - рассказал руководитель Муйского лесхоза Солбон Гомбоев.
В Бурятии лесники получили пожарный модуль
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Приютившие щенка москвичи объясняют, что это был знак
Мужчина задолжал свыше 600 тысяч рублей
Ёмкость рассчитана на 300 литров воды
Энергетиков доставляли на лодках
Главные партии исполнят Батчимэг Самбуу и Ольга Жигмитова
Сборная Бурятии завоевала серебро на Кубке России по гиревому спорту
Здание изрядно обветшало с 70-х годов
В учении участвовали более 400 военнослужащих
За сутки ещё три человека скончались от коронавируса
Полёты выполняются на максимальных высотах – до двух км
Зрители Хабаровска увидят спектакль Сергея Левицкого «Наводнение»
Специалист расписала весь свой непростой трудовой день в поликлинике
Иван Семушев днём преподает, а вечером учится в аспирантуре
Электричество вернулось спустя полчаса
Залетевшая не туда птица стала причиной аварийного отключения электричества