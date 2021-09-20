В Бурятии лесники получили пожарный модуль

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Ёмкость рассчитана на 300 литров воды



На вооружение специалистов Муйского лесхоза поступил новый пожарный модуль со всем необходимым оборудованием, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Такой модуль будет незаменимым помощником в тушении лесных пожаров, которые находятся далеко от водоёмов. Всё оборудование находится под рукой - мотопомпа, установка высокого давления воды, зажигательный аппарат, ранцевые лесные огнетушители, а также пожарные рукава и резервуар для воды, - поделился механик Муйского лесхоза Андрей Аксёнов.



Лесники отмечают, что такой модуль функциональный и мобильный, он позволит оперативно выехать на пожар и приступить к его ликвидации.



- Модуль легко закрепляется за автомобиль, можно быстро выехать на пожар и ничего не забыть. Ёмкость рассчитана на 300 литров воды, такого количества хватит, чтобы потушить пожар на малой площади. Так что мы готовы к пожароопасному сезону следующего года, - рассказал руководитель Муйского лесхоза Солбон Гомбоев.

