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В Бурятии лесники получили пожарный модуль

В Бурятии лесники получили пожарный модуль
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Ёмкость рассчитана на 300 литров воды

На вооружение специалистов Муйского лесхоза поступил новый пожарный модуль со всем необходимым оборудованием, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Такой модуль будет незаменимым помощником в тушении лесных пожаров, которые находятся далеко от водоёмов. Всё оборудование находится под рукой - мотопомпа, установка высокого давления воды, зажигательный аппарат, ранцевые лесные огнетушители, а также пожарные рукава и резервуар для воды, - поделился механик Муйского лесхоза Андрей Аксёнов.

Лесники отмечают, что такой модуль функциональный и мобильный, он позволит оперативно выехать на пожар и приступить к его ликвидации.

- Модуль легко закрепляется за автомобиль, можно быстро выехать на пожар и ничего не забыть. Ёмкость рассчитана на 300 литров воды, такого количества хватит, чтобы потушить пожар на малой площади. Так что мы готовы к пожароопасному сезону следующего года, - рассказал руководитель Муйского лесхоза Солбон Гомбоев.
лесники

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