Подтопленные районы Бурятии начали подключать к электроэнергии

Энергетиков доставляли на лодках



В пострадавших от паводка населённых пунктах продолжают оказывать помощь жителям, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



За минувшие выходные только спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Поселье Иволгинского района транспортировали 21 человека, в том числе пятерых детей.



В посёлке Наушки Кяхтинского района работники поисково-спасательной доставили пострадавшим 750 литров воды, 82 булки хлеба.



Также спасатели оказали помощь в перевозке сотрудников Кяхтинского РЭС: проезд к местности был доступен только на лодках. Сотрудники РЭС сначала обесточили село при затоплении, а после обследования сетей начали поэтапное подключение к электроэнергии жителей посёлка.



Кроме того, спасатели оказывали сотрудникам избирательной комиссии, чтобы жители Наушек смогли проголосовать.



Мониторинг обстановки продолжается.

