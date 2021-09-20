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Подтопленные районы Бурятии начали подключать к электроэнергии

Подтопленные районы Бурятии начали подключать к электроэнергии
Общество, 
Энергетиков доставляли на лодках

В пострадавших от паводка населённых пунктах продолжают оказывать помощь жителям, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

За минувшие выходные только спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в селе Поселье Иволгинского района транспортировали 21 человека, в том числе пятерых детей.

В посёлке Наушки Кяхтинского района работники поисково-спасательной доставили пострадавшим 750 литров воды, 82 булки хлеба.

Также спасатели оказали помощь в перевозке сотрудников Кяхтинского РЭС: проезд к местности был доступен только на лодках. Сотрудники РЭС сначала обесточили село при затоплении, а после обследования сетей начали поэтапное подключение к электроэнергии жителей посёлка.

Кроме того, спасатели оказывали сотрудникам избирательной комиссии, чтобы жители Наушек смогли проголосовать.

Мониторинг обстановки продолжается. 
подтопление электроснабжение

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