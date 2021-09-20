В маленьком селе в Бурятии отремонтировали дом культуры

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

Здание изрядно обветшало с 70-х годов



В селе Романово Кабанского района Бурятии завершён капитальный ремонт дома культуры, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.



Село Романово небольшое, там проживает 126 человек. Местный дом культуры на 50 посадочных мест был построен в далеком в 1973 году. Здание ДК изрядно обветшало.



На ремонт было выделено из федерального бюджета более 8,4 млн. рублей, 537 тыс. рублей будет выделено из республиканского бюджета.



Были проведены работы по замене кровли, заменены окна, двери, полы, потолки, укреплены и утеплены стены, отремонтированы перегородки, отремонтировано крыльцо, заменено отопление, электромонтажные работы, установлена пожарная сигнализация, заменен твердотопливный котел.



Открытие объекта планируется в начале октября.



В здании дома культуры в селе Романово также расположена сельская библиотека. Фонд библиотеки содержит 2 600 документов, из них 926 изданий для детей.



