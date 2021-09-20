В учении участвовали более 400 военнослужащих
Связисты с помощью современных комплексов «Редут-2УС» и радиостанций Р-166 развернули закрытую сеть для управления войсками в предгорьях Бурятии.
- В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развёртыванию полевых пунктов управления и узлов связи. Они установили спутниковую и радиосвязь, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с применением защищенных спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видеоконференцсвязью.
Всего в мероприятии участвовали более 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.
В Бурятии связисты развернули закрытую сеть для управления войсками
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