В Бурятии связисты развернули закрытую сеть для управления войсками

В учении участвовали более 400 военнослужащих



Связисты с помощью современных комплексов «Редут-2УС» и радиостанций Р-166 развернули закрытую сеть для управления войсками в предгорьях Бурятии.



- В ходе учения военнослужащие выполнили комплекс специальных задач по развёртыванию полевых пунктов управления и узлов связи. Они установили спутниковую и радиосвязь, отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с применением защищенных спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Военнослужащие также выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях для обеспечения пунктов управления видеоконференцсвязью.



Всего в мероприятии участвовали более 400 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

