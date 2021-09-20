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Забайкальский гиревик стал призёром кубка России

Забайкальский гиревик стал призёром кубка России
Общество,  Фото:федерация гиревого спорта Забайкальского края
Евгений Иванов выиграл «серебро» в дисциплине «Толчок длинный цикл» в весовой категории 68 кг

На соревнованиях по гиревому спорту в дисциплине «Толчок длинный цикл», в весовой категории 68 килограммов, мастер спорта России Евгений Иванов из Забайкальского края с результатом 68 подъёмов при весе гири 32 килограмма стал серебряным призёром кубка России.

- Выступление оцениваю на отлично, уровень соревнований высокий, федерация гиревого спорта Забайкальского края составляет достойную конкуренцию регионам. Для нашего края это большая победа, – рассказал председатель краевой федерации гиревого спорта Евгений Иванов.

Соревнования проходили в городе Алушта (Республика Крыма) с 16 по 20 сентября, в них приняли участие 30 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
Кубок России гиревой спорт спорт Забайкальский край

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