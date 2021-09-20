В Бурятии многодетные семьи удостоены наград Патриарха

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Знаком материнства II степени отмечены шесть многодетных мам



17 сентября в здании правительства Бурятии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое дню празднования покровителей семьи и брака — святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев.



В этот день, по ходатайству митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа, впервые многодетные семьи республики, явившие собой пример супружества и духовно-нравственного воспитания своих детей, были удостоены Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом высокой церковной наградой — «Патриаршего знака материнства» II степени, которая вручается семьям, воспитавшим более пяти детей.



Патриаршим знаком материнства II степени награждены Вера Митина, Елена Таракановская, Лариса Метешева, Елена Пахолкова, Елизавета Хлыбова и Ольга Шигина.



- Для участников мероприятия было организовано чаепитие и вручены памятные подарки. В ходе чаепития Владыка пообщался с членами этих семей, все имели возможность задать Архипастырю интересующие вопросы. По окончании мероприятия было сделано общее фото, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

