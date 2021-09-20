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В Бурятии военные активно используют беспилотники

В Бурятии военные активно используют беспилотники
Общество, 
Полёты выполняются на максимальных высотах – до двух км

Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» широко применяются в ходе проведения занятий по боевой подготовке и учениях в Бурятии. Они осуществляют полёты на максимальных высотах и расстояниях, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Беспилотники, оснащённые видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полеты на высотах от 200 до 500 метров, в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

В ходе проведения занятий при помощи полученных данных с беспилотников проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приёмах. Это позволяет командирам сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий.

В ходе проведения двухсторонних батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны, военнослужащие с применением комплексов беспилотников отработали задачи по ведению фото и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью, с помощью инфракрасных камер.

Полёты выполнялись на максимальных высотах - до двух км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

военнослужащие

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