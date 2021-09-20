В Чите открыли памятники Героям Советского Союза

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Григорий Штерн и Яков Смушкевич были репрессированы в 1941 году



19 сентября в столице Забайкальского края состоялось торжественное открытие бюстов в память о забытых Героях Советского Союза Григории Штерне и Якове Смушкевиче. Мероприятие прошло на мемориале, который посвящён увековечению памяти воинов-забайкальцев, погибших на реке Халхин-Гол.



Напомним, Григорий Штерн и Яков Смушкевич были выбраны неслучайно. Биография этих военачальников связана с Забайкальем, а судьба трагична. В 1939 году Смушкевич и Штерн сыграли важнейшую роль в противостоянии на реке Халхин-Гол. Благодаря их стараниям и командному опыту, удалось остановить агрессию профашистской Японии и обезопасить дальневосточные рубежи страны. 7 июня 1941 года Штерн был арестован, а на следующий день - Смушкевич, находящийся на лечении в госпитале. 28 октября этого же года, они были расстреляны. Чтобы память о подвиге героев Халхин-Гола не канула в лету, военно-историческое общество делает всё, чтобы увековечить их имена. Несмотря на многочисленные заслуги перед Советским Союзом, немногие их помнят.



Заместитель председателя правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова заявила, что помимо создания памятников героям Халхин-Гола, региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) устанавливает мемориальные доски героям-забайкальцам и полным кавалерам Ордена Славы. В этом году на территории края появятся 19 досок.



Ранее, в Российской Федерации начала действовать программа по созданию мемориалов в честь несправедливо забытых военных руководителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

