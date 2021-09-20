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В Иркутске завершился турнир по плаванию «Кубок Александра Попова». Соревнования проходили с 17 по 18 сентября в водноспортивном комплексе «Солнечный». За обладание кубком соревновались 200 сильнейших пловцов Сибири и Дальнего Востока.
В церемонии награждения победителей принял участие четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы Александр Попов.
–После полутора лет простоя мы снова вернулись в соревновательную деятельность. И что важно, дети показывают прекрасные результаты. Ребята, вы молодцы! – сказал Александр Попов.
В соревнованиях приняли участие юные пловцы из Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв, Бурятии, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, вольным стилем, брассом, а также в эстафетах.
Первое командное место завоевали пловцы из Новокузнецка. Второе и третье командные места у спортсменов из Новосибирска. Четвёртое – у команды из Улан-Удэ.
Напомним, «Кубок Александра Попова» прошёл в Иркутске в шестой раз. Ранее турнир проводился с 2012 по 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске разыграли кубок Александра Попова по плаванию
Общество, Фото:
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