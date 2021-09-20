В Иркутске разыграли кубок Александра Попова по плаванию

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Губернатор региона пообещал, что турнир сделают ежегодным



В Иркутске завершился турнир по плаванию «Кубок Александра Попова». Соревнования проходили с 17 по 18 сентября в водноспортивном комплексе «Солнечный». За обладание кубком соревновались 200 сильнейших пловцов Сибири и Дальнего Востока.



В церемонии награждения победителей принял участие четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, многократный чемпион Европы, рекордсмен мира и Европы Александр Попов.



–После полутора лет простоя мы снова вернулись в соревновательную деятельность. И что важно, дети показывают прекрасные результаты. Ребята, вы молодцы! – сказал Александр Попов.



В соревнованиях приняли участие юные пловцы из Забайкальского, Хабаровского, Красноярского краёв, Бурятии, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и других регионов Сибири и Дальнего Востока. Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, на спине, вольным стилем, брассом, а также в эстафетах.



Первое командное место завоевали пловцы из Новокузнецка. Второе и третье командные места у спортсменов из Новосибирска. Четвёртое – у команды из Улан-Удэ.



Напомним, «Кубок Александра Попова» прошёл в Иркутске в шестой раз. Ранее турнир проводился с 2012 по 2016 годы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

