В Бурятии военные отправились в Монголию на учения

Учения «Селенга» проходят с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии
Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в Кяхте, завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы. Первый воинский эшелон с военной техникой и военнослужащими пересёк границу России на железнодорожном пункте пропуска посёлка Наушки. Военнослужащие отправились в Монголию для участия в российско-монгольском военном учении «Селенга-2021».
Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки в Бурятии было подготовлено два железнодорожных эшелона.
- В ходе подготовительных мероприятий к совместному российско-монгольскому учению, проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении, проверена готовность аппарата руководства от российской стороны. На завершающем этапе с подразделениями проведено тактическое учение с боевой стрельбой, - сообщает пресс-служба ВВО. – Накануне из пункта постоянной дислокации мотострелковые подразделения совершили марш более 30 км на станцию погрузки Наушки.
Открытие учения «Селенга» состоится в полевом лагере на полигоне «Дойтын Ам» в Монголии. В международном учении от Восточного военного округа примут участие мотострелковые и танковые подразделения, миномётная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», огнемётный взвод, разведподразделения.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, в учениях примет участие капеллан лама Вооружённых сил РФ лама Баир Батомункуев. Он будет проводить лекции и беседы с российскими и монгольскими военными, а также обряды.
«Селенга - 2021» станет четырнадцатым совместным учением, в котором примут участие военнослужащие ВВО. С 2008 по 2010 годы манёвры носили название «Дархан». С 2011 года международное учение было переименовано по названию реки Селенга, которая протекает по территории Монголии и России.
Международное учение «Селенга» проводится ежегодно, начиная с 2008 года, в ходе которого российские и монгольские военнослужащие отрабатывают совместные действия по поиску, блокированию и уничтожению условных незаконных вооружённых формирований.
В Бурятии военные отправились в Монголию на учения
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