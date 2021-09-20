 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 сентября

19 сентября

Популярное

В Улан-Удэ два избирательных участка попадали под отключение света

В Улан-Удэ два избирательных участка попадали под отключение света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Электричество вернулось спустя полчаса

19 сентября в 17.44 часов в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Под недлительное отключение попали в том числе два избирательных участка №№ 858 и 859. Произошло это ещё, когда шли выборы.

- В 17:44 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора в мкрн Тулунжа, частично ул. Луговая, Юбилейная, Ноябрьская, избирательные участки № 858 и 859 по ул. 40 лет Победы, д. 2А (здание Городской поликлиники №1). Они были запитаны от ДЭС. Причина отключения устанавливается, - сообщают оперативные службы города.

В 18:12 электроэнергия была восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 28 минут.


отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Часть Улан-Удэ вновь обесточила птица
Часть Улан-Удэ вновь обесточила птица
Общество, 20.09.2021
Залетевшая не туда птица стала причиной аварийного отключения электричества
В Улан-Удэ продолжается «бабье лето»
В Улан-Удэ продолжается «бабье лето»
Общество, 20.09.2021
К концу дня погода ухудшится в Окинском районе
Социологи Бурятии ожидают явку на выборах на уровне 35-40 %
Социологи Бурятии ожидают явку на выборах на уровне 35-40 %
Общество, 19.09.2021
Итоги экзит-полов социологи смогут обнародовать только после завершения голосования
Явка на выборах в Бурятии приближается к 40%
Явка на выборах в Бурятии приближается к 40%
Общество, 19.09.2021
В Улан-Удэ активность невысокая
Ещё два села из Бурятии признают самыми красивыми в России
Ещё два села из Бурятии признают самыми красивыми в России
Общество, 19.09.2021
Попасть в список самых красивых деревень страны непросто
Жителям Бурятии напомнили о приближении завершения лесной амнистии
Жителям Бурятии напомнили о приближении завершения лесной амнистии
Общество, 19.09.2021
До завершения лесной амнистии осталось чуть больше года
В Бурятии проголосовали чуть больше четверти избирателей
В Бурятии проголосовали чуть больше четверти избирателей
Общество, 19.09.2021
Стали известны результаты явки на 10 часов утра
В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
В Бурятии проголосовал 101-летний ветеран
Общество, 19.09.2021
Ветеран живёт в Горячинске
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
В Бурятии растёт заболеваемость COVID-19
Общество, 19.09.2021
Ранее власти предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью
Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
Учёные предлагают очищать Байкал свеклой
Общество, 19.09.2021
Разработку запатентовали уфимские учёные
В Улан-Удэ три дома остались без отопления
В Улан-Удэ три дома остались без отопления
Общество, 19.09.2021
Специалисты ищут утечку в подвале
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Жительница Бурятии проголосовала через 35 минут после родов
Общество, 19.09.2021
Голосование состоялось прямо в родильном зале
В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов
В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов
Общество, 19.09.2021
В республике прогнозируется тёплая без осадков погода
Иркутянин пойдёт по суд за убийство брата
Иркутянин пойдёт по суд за убийство брата
Общество, 18.09.2021
Трагедия произошла во время распития алкоголя
Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии
Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии
Общество, 18.09.2021
«Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро», - заверил зампред правительства Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^