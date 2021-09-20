Электричество вернулось спустя полчаса
19 сентября в 17.44 часов в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Под недлительное отключение попали в том числе два избирательных участка №№ 858 и 859. Произошло это ещё, когда шли выборы.
- В 17:44 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям частного сектора в мкрн Тулунжа, частично ул. Луговая, Юбилейная, Ноябрьская, избирательные участки № 858 и 859 по ул. 40 лет Победы, д. 2А (здание Городской поликлиники №1). Они были запитаны от ДЭС. Причина отключения устанавливается, - сообщают оперативные службы города.
В 18:12 электроэнергия была восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 28 минут.
В Улан-Удэ два избирательных участка попадали под отключение света
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