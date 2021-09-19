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Социологи Бурятии ожидают явку на выборах на уровне 35-40 %

Социологи Бурятии ожидают явку на выборах на уровне 35-40 %
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Итоги экзит-полов социологи смогут обнародовать только после завершения голосования

Предварительные прогнозы по явке на выборах депутатов Госдумы в Бурятии озвучила Дарима Будаева, заместитель директора социологической службы «Эйдос». По её данным, явка на выборах в депутаты Госдумы РФ в Бурятии ожидается на уровне 35-40 %.

На проходящих выборах опросы организованы на 80 избирательных участках: в Улан-Удэ, Селенгинском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Хоринском районах. При этом опрос на таком большом количестве участков проводится в республике впервые, что позволит точнее спрогнозировать итоги голосования, считает эксперт.

В ходе экзит-полов социологи собирают сведения для составления портретов кандидатов и политических партий, а также социально-демографические характеристики избирателей, отдавших голос за того или иного кандидата и партию.

Итоги экзит-полов социологи смогут обнародовать только после завершения голосования.

- Сегодня мы посмотрим, как кандидаты и политические партии смогли мобилизовать своих сторонников, - так завершила выступление Дарима Будаева.

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