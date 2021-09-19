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Жителям Бурятии напомнили о приближении завершения лесной амнистии

Жителям Бурятии напомнили о приближении завершения лесной амнистии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До завершения лесной амнистии осталось чуть больше года

Воспользоваться правом на лесную амнистию можно будет до 1 января 2023 года, напомнили в управлении Росреестра по Бурятии.

На сегодняшний день в Бурятии лесная амнистия применена в отношении 125 объектов недвижимости.

На основные вопросы, связанные с реализацией закона о «лесной амнистии» ответил начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Дмитрий Онкин.

Для чего нужна «лесная амнистия»?

Основной задачей документа стало обеспечение как защиты прав граждан на объекты недвижимости, так и сохранения лесов и территорий, представляющих наибольшую экологическую ценность. В связи с этим в 2017 году и был подписан федеральный закон № 280, который в народе стал называться «лесная амнистия».

В чём суть закона?

Закон установил приоритет сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по отношению к сведениям государственного лесного реестра (ГЛР).

Так, в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН и документами на земельные участки, земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

Кто может воспользоваться «лесной амнистией»?

Лесная амнистия даёт возможность добросовестным приобретателям зарегистрировать право собственности на земельные участки, уточнить и внести сведения об их границах в ЕГРН в следующих случаях:

1. Земельные участки полностью либо частично пересекаются с землями лесного фонда. Такое правило применяется, если права правообладателя или предыдущих правообладателей на указанные объекты возникли до 1 января 2016 года.

2. Земельный участок, смежный с лесным участком, был предоставлен для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства до 8 августа 2008 года.

3. Земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до 8 августа 2008 года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению. Данное условие также считается соблюденным в случае перехода прав на такой земельный участок после 8 августа 2008 года.

На какие участки не распространяется амнистия?

Следует отметить, что лесная амнистия не распространяется на земельные участки:

- права, на которые возникли после 01.01.2016 года;
- расположенные в границах особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия;
- относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы;
- земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ, при наличии у уполномоченного органа сведений о результатах проведения государственного земельного надзора, подтверждающих факты неиспользования таких земельных участков по целевому назначению или их использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

Как воспользоваться правом на «лесную амнистию»?

Для того чтобы воспользоваться правом на лесную амнистию, правообладателю объекта недвижимости следует обратиться к любому кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка в целях устранения пересечения границ своего земельного участка с границами земель лесного фонда (лесного участка, лесничества).

Далее с пакетом документов: межевой план, документы, подтверждающие возникновение права до 01.01.2016 года на земельный участок либо объект капитального строительства (если право на указанные объекты не зарегистрированы в ЕГРН) обратиться в орган регистрации прав с заявлением об осуществлении кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ своего земельного участка.

Заявление о государственном кадастровом учете и необходимый пакет документов могут быть представлены в любой офис многофункционального центра. Государственная пошлина за осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

При положительном решении по результатам рассмотрения представленных документов управление Росреестра по Республике Бурятия в целях устранения пересечения земельного участка с границами земель лесного фонда (лесного участка, лесничества) внесёт в ЕГРН изменения в описание границ и площади лесного участка в целях приведения их в соответствие с описанием границ, содержащимся в межевом плане земельного участка, т.е. фактически площадь пересечения земель лесного фонда будет включена в площадь уточняемого земельного участка.

Росреестр

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