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В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов

В Улан-Удэ сегодня днём до +24 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике прогнозируется тёплая без осадков погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 сентября по республике: антициклон, ночью переменная облачность, утром местами туманы, днём тёплая без осадков погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2, +7, местами -1, -6, днём +20, +25, местами +12, +17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 3-8, днём 6-11 м/с. Температура ночью +4, +6, днём +22, +24.
прогноз погоды

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