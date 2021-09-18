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Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии

Ещё почти 3 млн направят на выплаты пострадавшим от ЧС в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро», - заверил зампред правительства Бурятии

18 сентября Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии согласовала выделение средств на выплаты пострадавшим от ЧС. Об этом сообщили в правительстве республики.

Средства будут направлены в Улан-Удэ для выплат жителям, пострадавшим из-за повышения уровня воды в реке Селенга и затопления приусадебных участков и жилых домов. На эти цели будет направлено 650 тысяч рублей. Работа комиссий по оценке ущерба продолжается.

Джидинскому району дополнительно направят 2,29 млн. рублей на выплаты жителям сёл Шартыкей и Нижний Торей, пострадавшим в период выпадения обильных осадков в виде града и дождя, схода дождевых потоков с гор на жилые дома.

Мероприятия по ликвидации последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим продолжаются.

- Люди оказались в тяжёлой ситуации, сейчас уже не тепло, поэтому мы максимально ускорили работу по выплатам. Заседания комиссии проводятся постоянно, решения принимаем быстро. Негодование людей справедливо и можно понять - многие приобретали дома, не зная, что территория затапливаемая. Людей, которые продавали дома, раздавали земли, нет уже на местах. Но мы есть, и мы устраняем сегодня ЧС. И людям надо помочь, это наши жители, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
выплаты ЧС

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