Трагедия произошла во время распития алкоголя
Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Иркутска. Его обвиняют в убийстве.
Днём 7 марта этого года, находясь в частном доме, во время распития спиртных напитков между раннее судимыми братьями возник конфликт. В ходе ссоры один из братьев начал наносить второму удары в область головы, шеи и груди, затем взяв ножницы, нанёс несколько ударов в грудь потерпевшего. Через некоторое время в больнице от полученных повреждений мужчина скончался.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Иркутянин пойдёт по суд за убийство брата
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