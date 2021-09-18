Тренер Михаила Асташова поблагодарил жителей и руководство Бурятии за поддержку









Тренер бронзового призёра по стрельбе из лука Баира Шигаева Цыденбал Цыренжапов также поблагодарил правительство республики за поддержку и пообещал новые рекорды на Олимпиаде в Париже.



- Мы все делаем одно общее дело, трудимся работаем на благо нашей республики. Мы сделали всё, что могли сделать, всё что, обязаны были сделать, и мы благодарны всем, кто нас поддерживал морально и материально. А если с чего-то ещё не достигли, то мы это обязательно сделаем в Париже. Мотивация большая - сейчас все мои ребята увидели, как это можно - побеждать и достигать больших высот, - сказал Цыденбал Цыренжапов.



17 сентября на чествовании призёров Олимпиады Николай Тетерин рассказал о подготовке к соревнованиям. В частности, тренер рассказал о поломке велосипедов, на которых Михаил Асташов должен был соревноваться на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- Практически перед самым выездом на соревнования произошла поломка велосипедов, но республика нам помогла оперативно, выделили деньги, которые предназначались для мероприятий, отменённых из-за ковидных ограничений, это были ваши деньги, и мы вам привезли праздник назад. Спасибо вам! - обратился к жителям Бурятии Николай Тетерин.Он напомнил, что в 2017 году в Бурятии была открыта школа адаптивного спорта, что, по словам тренера, позволило достигнуть сегодняшних результатов в спорте высших достижений.- Хочется воспользоваться моментом, чтобы сказать Алексею Самбуевичу спасибо от себя лично, от Михаила, от ребят моих, от всех моих коллег за то, что в 2017 году, когда он ещё исполнял обязанности главы Республики Бурятия, он принял непростое решение об открытии адаптивной школы. Прошёл олимпийский период 4 года, и наша школа выросла, надо идти дальше. В 2019 году, знаем, что руководитель нашего Дальневосточного округа Юрий Трутнев говорил с вами о создании паралимпийского центра на Дальнем Востоке. Давайте эту идею всё-таки поддержим! Ведь мы говорим о людях не с ограниченными возможностями, а с безграничными возможностями! Спасибо вам большое, всем вам, Алексею Самбуевичу, Хуралу, мэрии, президенту нашему Владимиру Владимировичу Путину за то, что переживает, поддерживает. И в своей речи, когда он обращался в паралимпийцам, он много внимания уделил именно велоспорту, и именно Мише, - подчеркнул Николай Тетерин.