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МВД Бурятии призывает мигрантов урегулировать правовой статус в РФ

МВД Бурятии призывает мигрантов урегулировать правовой статус в РФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сделать это необходимо до 30 сентября

МВД по Бурятии напоминает иностранным гражданам, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания, о необходимости урегулирования своего правового положения. Сделать это необходимо до 30 сентября 2021 года. Срок определён указом президента №364 от 15 июня 2021 года.

- Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания), вправе до 30 сентября обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции регионального МВД для продления срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании своего правового положения либо выехать за пределы страны, - говорится в сообщении МВД по Бурятии.

Работодателей, заказчиков работ (услуг) и представителей национальных диаспор просят проинформировать иностранных граждан о возможности урегулирования своего правового положения в стране.

Адреса и телефоны подразделений по вопросам миграции на районном уровне размещены на сайте МВД по Республике Бурятия.
мигранты МВД Бурятии

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