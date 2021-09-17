МВД Бурятии призывает мигрантов урегулировать правовой статус в РФ

Сделать это необходимо до 30 сентября



МВД по Бурятии напоминает иностранным гражданам, находящимся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания, о необходимости урегулирования своего правового положения. Сделать это необходимо до 30 сентября 2021 года. Срок определён указом президента №364 от 15 июня 2021 года.



- Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания), вправе до 30 сентября обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции регионального МВД для продления срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформления соответствующих разрешительных документов с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании своего правового положения либо выехать за пределы страны, - говорится в сообщении МВД по Бурятии.



Работодателей, заказчиков работ (услуг) и представителей национальных диаспор просят проинформировать иностранных граждан о возможности урегулирования своего правового положения в стране.



Адреса и телефоны подразделений по вопросам миграции на районном уровне размещены на сайте МВД по Республике Бурятия.

