Предложения о поэтапном снятии ограничений не поддержал Роспотребнадзор
В Забайкальском крае до первого октября включительно продолжают действовать введённые ранее антиковидные ограничения — запрещено проведение банкетов и свадеб, кафе и рестораны работают до часа ночи.
- К большому сожалению, наши предложения о дальнейшем поэтапном снятии ограничений не поддержали в Роспотребнадзоре. Пока ситуация с заболеваемостью не радует и не вселяет оптимизма. Значит, бизнесу придётся набраться терпения. Главное — соблюдать все правила, требовать этого от персонала, - объяснил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.
В сентябре судами Читы предпринимателям вынесено три штрафа. Двое заплатят за несоблюдение антиковидных мер по 10 тысяч рублей, один – 30 тысяч.
Напомним, нарушителей правил безопасности могут привлечь к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Для обычных граждан штраф варьируется от тысячи до 30 тысяч рублей (последняя сумма касается злостных, неоднократных нарушителей); для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
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