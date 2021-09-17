Соревнования по спортивному ориентированию проводились среди школьников
Ученики лицея №1 города Иркутска завоевали бронзовые медали на первенстве мира по спортивному ориентированию среди школьников, которое проходило с 11 по 17 сентября в Белграде в Сербии. В турнире приняли участие спортсмены из девяти стран.
Спортсмены 2003-2005 годов рождения соревновались в двух зачётах: сборная учеников одной школы и сборная страны. По решению президиума федерации спортивного ориентирования России, нашу страну как в женском, так и мужском зачёте представляли ученики иркутского лицея №1. По итогам соревнований юноши стали бронзовыми призёрами первенства мира в командном зачёте. Девушки заняли четвёртое место.
В программу соревнований, помимо двух соревновательных дисциплин («Мидл» и «Лонг») вошли и культурные мероприятия: «Эстафета дружбы», «Выставка стран» и «Ночь наций», на которой спортсмены представляют культуру своей страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские ориентировщики завоевали медали на первенстве мира
Общество, Фото:
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