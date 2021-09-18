В Чите состоится спортивно-интеллектуальный квест

Темой очередного «Качка» станут народные виды спорта Забайкалья



В Чите проведут спортивно-интеллектуальный квест «Качок», посвящённый национальным видам спорта народов Забайкальского края. Игра пройдёт 24 сентября в парке Пионеров.



- «Качок» – это традиционная спортивно-интеллектуальная игра, которую центр «Искра» проводит к пятилетию спорта в Забайкальском крае уже в четвёртый раз в Чите. Командам предстоит пройти семь игровых этапов, познакомиться с историей и современным состоянием бурятских и русских народных игр, которые в настоящее являются действующими видами спорта в регионе, - сообщает пресс-служба молодёжного центра.



Участниками квеста могут стать молодые люди от 14 до 30 в команде из пяти человек. Количество мест ограничено. Для участия необходимо подать заявку до 21 сентября до 17:00 на почту iskra_spec@inbox.ru.



Победители и призёры получат призы.



Возрастное ограничение 12+

