Темой очередного «Качка» станут народные виды спорта Забайкалья
В Чите проведут спортивно-интеллектуальный квест «Качок», посвящённый национальным видам спорта народов Забайкальского края. Игра пройдёт 24 сентября в парке Пионеров.
- «Качок» – это традиционная спортивно-интеллектуальная игра, которую центр «Искра» проводит к пятилетию спорта в Забайкальском крае уже в четвёртый раз в Чите. Командам предстоит пройти семь игровых этапов, познакомиться с историей и современным состоянием бурятских и русских народных игр, которые в настоящее являются действующими видами спорта в регионе, - сообщает пресс-служба молодёжного центра.
Участниками квеста могут стать молодые люди от 14 до 30 в команде из пяти человек. Количество мест ограничено. Для участия необходимо подать заявку до 21 сентября до 17:00 на почту iskra_spec@inbox.ru.
Победители и призёры получат призы.
Возрастное ограничение 12+
В Чите состоится спортивно-интеллектуальный квест
Общество, Фото:
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