 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 сентября

16 сентября

Популярное

Заповедники в Монголии и Туве объединены в резерват ЮНЕСКО

Заповедники в Монголии и Туве объединены в резерват ЮНЕСКО
Общество,  Фото:pixabay.com
Убсунурская котловина включена во всемирную сеть трансграничных резерватов

На конференции международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» котловина озера Убсу-Нур, расположенная на территории Монголии и России, была зарегистрирована во всемирной сети трансграничных биосферных резерватов. Конференция проходит в столице Нигерии, Абудже. Решение о включении Убсунурской котловины во всемирную сеть было принято 15 сентября.

Охраняемые зоны вокруг озера Убсу-Нур, находящиеся на территориях Монголии и России, были зарегистрированы обеими государствами по отдельности во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО в 1997 году. Теперь, двадцать четыре года спустя, эти два биосферных заповедника объединены и зарегистрированы как трансграничный резерват.

- Регистрация Убсунурской котловины во всемирной сети трансграничных биосферных заповедников ЮНЕСКО важна для защиты биоразнообразия региона, водно-болотных угодий и перелётных птиц, а также для устойчивого развития экотуризма в этом регионе, – сообщает новостное агентство «Монцамэ».
заповедник особо охраняемые природные территории Тува Монголия ЮНЕСКО природоохранная деятельность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка репродукций Рериха
В Улан-Удэ открылась выставка репродукций Рериха
Общество, 17.09.2021
Она посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Монголией
В районе Забайкалья родилось три двойни подряд
В районе Забайкалья родилось три двойни подряд
Общество, 17.09.2021
Малышей назвали Вадим и Артём, Иван и Варвара, Ярослава и Кира
Медицинский поезд продолжит вакцинацию в Иркутской области
Медицинский поезд продолжит вакцинацию в Иркутской области
Общество, 17.09.2021
Прививки от COVID-19 будут ставиться двухкомпонентным и однокомпонентным препаратами
В Улан-Удэ прошёл фестиваль чаепития
В Улан-Удэ прошёл фестиваль чаепития
Общество, 17.09.2021
В нём приняли участие представители разных национальностей
В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора
В Забайкалье наградили сотрудников Роспотребнадзора
Общество, 17.09.2021
Церемонию награждения провёл полпред президента Юрий Трутнев
Иркутские ориентировщики завоевали медали на первенстве мира
Иркутские ориентировщики завоевали медали на первенстве мира
Общество, 17.09.2021
Соревнования по спортивному ориентированию проводились среди школьников
Чите помогут в проектах по строительству жилья
Чите помогут в проектах по строительству жилья
Общество, 17.09.2021
Полпред президента пообещал выделить финансирование для Забайкалья
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
В Забайкалье антиковидные ограничения оставили без изменений
Общество, 17.09.2021
Предложения о поэтапном снятии ограничений не поддержал Роспотребнадзор
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Пострадавшим от паводка в Забайкалье выделили более 4,2 млрд рублей
Общество, 17.09.2021
Средства пойдут на строительство жилья и ремонт, а также на соцподдержку жителей
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
Общество, 17.09.2021
На площади Советов торжественно встретили героев Паралимипиады в Токио
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
Общество, 17.09.2021
В республике работает 813 избирательных участков
В Бурятии спасённый изюбрёнок всё ещё живёт в дацане
В Бурятии спасённый изюбрёнок всё ещё живёт в дацане
Общество, 17.09.2021
Как выяснилось, ламы спасли не лосёнка, а изюбрёнка
Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами
Сода и порошок: Жителям Бурятии рассказали, как тушить пожар своими силами
Общество, 17.09.2021
Водой ни в коем случае нельзя тушить горящий бензин, керосин, масла

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^