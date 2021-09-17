Убсунурская котловина включена во всемирную сеть трансграничных резерватов
На конференции международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» котловина озера Убсу-Нур, расположенная на территории Монголии и России, была зарегистрирована во всемирной сети трансграничных биосферных резерватов. Конференция проходит в столице Нигерии, Абудже. Решение о включении Убсунурской котловины во всемирную сеть было принято 15 сентября.
Охраняемые зоны вокруг озера Убсу-Нур, находящиеся на территориях Монголии и России, были зарегистрированы обеими государствами по отдельности во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО в 1997 году. Теперь, двадцать четыре года спустя, эти два биосферных заповедника объединены и зарегистрированы как трансграничный резерват.
- Регистрация Убсунурской котловины во всемирной сети трансграничных биосферных заповедников ЮНЕСКО важна для защиты биоразнообразия региона, водно-болотных угодий и перелётных птиц, а также для устойчивого развития экотуризма в этом регионе, – сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Заповедники в Монголии и Туве объединены в резерват ЮНЕСКО
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