Улан-Удэ примет соревнования по художественной гимнастике

Их проведут без участия зрителей



С 23 по 27 сентября впервые в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Julia – 2020». Участие в них примут спортсмены из 15 регионов страны: Иркутской области, Забайкальского края, Новосибирской области, Красноярского края, Краснодарского края, ХМАО, Приморского края, Амурской области, Москвы, Московской области, Алтайского края и других.



295 спортсменок выступят в личной программе, 310 гимнасток в групповой программе. Бурятию на соревнованиях представят 80 гимнасток, возраст самой маленькой участницы составляет 6 лет. Соревнования являются квалификационными, по их результатам будут присваиваться спортивные разряды.



Турнир пройдёт без участия зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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