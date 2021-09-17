На севере Бурятии прошло крупное совещание по пресечению браконьерства
Северобайкальская межрайонная прокуратура провела межведомственное совещание по вопросам пресечения браконьерства во время осеннего нереста рыбы.
В совещании приняли участие представители Северобайкальской межрайонной природоохранной и Байкальской транспортной прокуратур, территориальных органов МВД, ФСБ, Росгвардии, Рыбоохраны, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.
- Участники обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов. Особое внимание уделено привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению причинённого ущерба, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Правоохранительные и контролирующие органы ориентированы на проведение совместных рейдов. Запланировано постоянное патрулирование мест нереста и миграционных путей к ним. Также состоятся проверки мест продажи рыбной продукции. Акцентировано внимание на изъятие плавательных средств и орудий незаконного лова.
С 20 августа по 15 ноября в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе запрещена добыча всех видов водных биологических ресурсов озера Байкал.
В Бурятии охраняют места нереста
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Награды получили сотрудники отрасли от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников
«Нормальное и естественное желание», - прокомментировал глава Избиркома
На севере Бурятии прошло крупное совещание по пресечению браконьерства
Столбики окрашены в оранжевый цвет
Двукратный чемпион Паралимпиады проголосовал на участке в Доме инвалидов-колясочников
Жители надеются, что название «Президентский» всё же не утвердят
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Награждён начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Правительство республики займётся пересмотром мер поддержки по предоставлению твёрдого топлива льготникам с учётом изменения цен
В Улан-Удэ планируют создать отдельные площадки для продажи дров
Алексею Цыденову задали вопрос, когда уберут приют в посёлке Забайкальский
Бурятия не смогла удержать суточный прирост ниже 80 заражённых
Пользователи назвали её «байкальской русалкой»
Сироты давно просят давать им денежные сертификаты на жильё вместо квартир
Стартовали трёхдневные выборы депутатов Госдумы