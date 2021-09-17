В Бурятии охраняют места нереста

На севере Бурятии прошло крупное совещание по пресечению браконьерства



Северобайкальская межрайонная прокуратура провела межведомственное совещание по вопросам пресечения браконьерства во время осеннего нереста рыбы.



В совещании приняли участие представители Северобайкальской межрайонной природоохранной и Байкальской транспортной прокуратур, территориальных органов МВД, ФСБ, Росгвардии, Рыбоохраны, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.



- Участники обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по декриминализации сферы добычи и оборота водных биологических ресурсов. Особое внимание уделено привлечению к ответственности виновных лиц и возмещению причинённого ущерба, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Правоохранительные и контролирующие органы ориентированы на проведение совместных рейдов. Запланировано постоянное патрулирование мест нереста и миграционных путей к ним. Также состоятся проверки мест продажи рыбной продукции. Акцентировано внимание на изъятие плавательных средств и орудий незаконного лова.



С 20 августа по 15 ноября в Северо-Байкальском рыбопромысловом районе запрещена добыча всех видов водных биологических ресурсов озера Байкал.

