Столбики окрашены в оранжевый цвет
Для недопущения заезда автотранспорта на зелёные зоны, тротуары, бордюры в Улан-Удэ устанавливают антипарковочные или ограничительные столбики. Они не дают возможность парковаться водителям на тротуарах и газонах.
- Антипарковочные столбики представляют собой технические средства организации дорожного движения, способные выполнять множество функций: оградить пешеходную зону от проезжей части, предотвратить стихийные парковки на тротуарах или газонах, - пояснили в комитете городского хозяйства.
Столбики окрашены в яркий оранжевый цвет, чтобы их издалека увидели велосипедисты, пешеходы на самокатах и другой технике.
В Улан-Удэ зелёные зоны защищают от наезда автомобилей
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