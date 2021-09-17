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В Улан-Удэ зелёные зоны защищают от наезда автомобилей

В Улан-Удэ зелёные зоны защищают от наезда автомобилей
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Столбики окрашены в оранжевый цвет

Для недопущения заезда автотранспорта на зелёные зоны, тротуары, бордюры в Улан-Удэ устанавливают антипарковочные или ограничительные столбики. Они не дают возможность парковаться водителям на тротуарах и газонах.

- Антипарковочные столбики представляют собой технические средства организации дорожного движения, способные выполнять множество функций: оградить пешеходную зону от проезжей части, предотвратить стихийные парковки на тротуарах или газонах, - пояснили в комитете городского хозяйства.

Столбики окрашены в яркий оранжевый цвет, чтобы их издалека увидели велосипедисты, пешеходы на самокатах и другой технике.
автомобили

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