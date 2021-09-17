В Улан-Удэ открылась выставка репродукций Рериха

Общество, Фото: пресс-служба центра современного искусства «Залуу»

Она посвящена юбилею дипломатических отношений между Россией и Монголией



15 сентября в Улан-Удэ состоялось официальное открытие выставки Николая Рериха «Чаша неотпитая. Монголия». Новая экспозиция в центре современного искусства «Залуу» содержит точные копии работ из музея Рериха и музея Востока.



Выставка, получившая своё название по одному из эссе Н.К. Рериха, посвящена столетию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Поэтому гостями церемонии руководитель представительства МИД РФ в РБ Александра Пономарёва и генконсул Монголии в РБ Нямцэрэн Дэмбэрэл. Также открытие постетил директор музея имени Рериха из Санкт-Петербурга Алексей Бондаренко.



Перед гостями выступали ведущие солисты оперы Бурятского театра оперы и балета Батчимэг С. и Энхбат Т. Кроме этого, состоялось выступление моринхуриста. После официального открытия посетителей центра ждала авторская экскурсия по выставке. Об этом сообщает пресс-служба «Залуу».



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