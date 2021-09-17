Сотрудника МЧС из Бурятии наградили за заслуги перед Отечеством





Указом президента сотруднику Главного управления МЧС России по Бурятии была присвоена государственная награда. Награждён начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и Северобайкальск ГУ МЧС России по Бурятии Денис Ильин. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.Награда вручена ему за отличное выполнение задач по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, высокие личные показатели в служебной деятельности.Также за личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей благодарственным письмом полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе награждён Павел Мамонтов, начальник пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы.В ходе торжественного собрания медалями МЧС России «За отличие в службе» I, II, III степени, «За безупречную службу», памятной медалью «ХХХ лет МЧС России», а также почётными грамотами МЧС России и правительства республики были награждены и другие сотрудники.