В нём приняли участие представители разных национальностей
В рамках празднования 355-летия столицы Бурятии в центральной городской библиотеке Улан-Удэ с 15 по 16 сентября прошёл фестиваль чайных традиций «Город дружбы».
В первый день в нём приняли участие представители немецкого, польского и литовского национально-культурных центров. Участники мероприятия познакомились с традициями чаепития разных народов и получили возможность насладиться различными сортами чая, попробовать национальные блюда и сладости. Вечер сопровождался тематической выставкой и музыкальными номерами.
Вчера, 16 сентября, прошёл второй день фестиваля. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Института Конфуция, Корейского центра, кафедры японистики Бурятского госуниверситета, а также студенты Бурятской сельхозакадемии из Монголии. Участникам также представили чайные традиции разных народов, выставку и музыкальные номера. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль чаепития
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