В столице осадков не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня днём по юго-западу республики местами небольшой дождь, возможна гроза. Утром местами туманы.
Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +18,+23, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный, днём 6-11 м/с. Температура днём +19,+21.
В Бурятии воздух прогреется до +23
Общество, Фото:
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