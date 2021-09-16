В Бурятии высадили более 120 тысяч сеянцев сосны

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Акция по посадке леса собрала почти 300 человек



В четверг, 16 сентября, в Заиграевском районе состоялась посадка сеянцев сосны в рамках акции «Сохраним лес». Более 260 человек из государственных и коммерческих организаций приняли участие в восстановлении леса, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- С каждым годом всё больше и больше людей принимают участие в посадках леса. Очень много тут молодых людей. Самое главное, что они неравнодушны к лесам и активно проявляют свою гражданскую позицию, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



За несколько часов участники акции высадили 120 тысяч саженцев сосны.



- Место выбрано не случайно. В 2015 году тут прошёл страшный верховой пожар, который уничтожил все живое. Причиной пожара стала деятельность человека. Важно не только научиться высаживать лес, но и оберегать его, - рассказал руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



Перед посадкой сотрудники Заиграевского лесничества и лесхоза провели инструктаж – специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить саженцы, чтобы они прижились.



- Я первый раз высаживаю саженцы и это оказалось не так просто, как я представлял. Когда смотришь по телевидению или в соцсетях, вроде, все просто – воткнул «меч колесова», положил сеянец и готово. А когда работаешь, действительно, хочешь посадить дерево, чтобы оно выросло, нужно правила соблюдать – убирать воздушную подушку и не загибать корни, - рассказал участник посадки Сергей.



Посадка проводится в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», основная цель которого обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов. Только за весенний период лесники Бурятии высадили более 4,9 млн сеянцев лесных растений на площади 1,4 тысячи га. Это на 33% больше объёма посадок прошлого года.





