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В Иркутской области установят первый памятный знак медикам

В Иркутской области установят первый памятный знак медикам
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Он появится в Ангарске в октябре этого года

Первый в регионе памятный знак, посвящённый медицинским работникам, установят в Ангарске в октябре этого года. Основой композиции станет чаша из цельного гранита с бронзовой змеёй. Сейчас идут работы по их изготовлению. Автором проекта стал скульптор Александр Абрамов.

Проект знака был согласован с медицинским сообществом города. Работы проводятся за счёт внебюджетных источников финансирования. Следующим этапом станет создание сквера медиков. Сделать его планируют в следующем году.

Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области дано поручение проработать возможность включения сквера в приоритетный проект для выхода на федеральное финансирование в следующем году.

Сквер памяти медицинских работников также планируют создать в Иркутске, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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