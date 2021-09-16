Он появится в Ангарске в октябре этого года
Первый в регионе памятный знак, посвящённый медицинским работникам, установят в Ангарске в октябре этого года. Основой композиции станет чаша из цельного гранита с бронзовой змеёй. Сейчас идут работы по их изготовлению. Автором проекта стал скульптор Александр Абрамов.
Проект знака был согласован с медицинским сообществом города. Работы проводятся за счёт внебюджетных источников финансирования. Следующим этапом станет создание сквера медиков. Сделать его планируют в следующем году.
Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области дано поручение проработать возможность включения сквера в приоритетный проект для выхода на федеральное финансирование в следующем году.
Сквер памяти медицинских работников также планируют создать в Иркутске, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области установят первый памятный знак медикам
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