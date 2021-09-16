В Иркутской области установят первый памятный знак медикам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Он появится в Ангарске в октябре этого года



Первый в регионе памятный знак, посвящённый медицинским работникам, установят в Ангарске в октябре этого года. Основой композиции станет чаша из цельного гранита с бронзовой змеёй. Сейчас идут работы по их изготовлению. Автором проекта стал скульптор Александр Абрамов.



Проект знака был согласован с медицинским сообществом города. Работы проводятся за счёт внебюджетных источников финансирования. Следующим этапом станет создание сквера медиков. Сделать его планируют в следующем году.



Министерству жилищной политики и энергетики Иркутской области дано поручение проработать возможность включения сквера в приоритетный проект для выхода на федеральное финансирование в следующем году.



Сквер памяти медицинских работников также планируют создать в Иркутске, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

