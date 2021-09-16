В Чите проведут конноспортивные соревнования и ярмарку

Аграриев приглашают представить свою продукцию на «Золотой осени Забайкалья»
Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств из муниципальных районов приглашаются к участию в агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень Забайкалья-2021». Традиционное мероприятие откроется 25 сентября в 10:00 на Читинской государственной конюшне.
- Сельхозтоваропроизводителям из районов края предоставляется возможность реализовать свою продукцию на крупнейшей в регионе ежегодной выставке-ярмарке. Обязательным условием для участников и посетителей мероприятий станет соблюдение мер безопасности, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, - пояснил министр сельского хозяйства региона Денис Бочкарев.
Владельцы личных подсобных хозяйств и главы крестьянских (фермерских) хозяйств смогут выставить на прилавки товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, сельскохозяйственную продукцию: овощи, картофель, мясо, мёд, орехи и многое другое. Также участниками мероприятия станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия общественного питания, сельскохозяйственные организации, реализующие промышленную группу товаров.
Традиционно будут определены победители в различных номинациях, в том числе «Лучший муниципальный район», «Лучшее коллективное хозяйство», «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство», «Лучшее подворье». Также определятся лидеры среди предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий общественного питания и другие.
Также в этот день в 12:00 на ипподроме Читинской госконюшни в рамках «Золотой осени» состоятся конноспортивные соревнования на приз губернатора Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
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