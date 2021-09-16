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В Забайкалье появился фонтан с кубиком Рубика

В Забайкалье появился фонтан с кубиком Рубика
Общество,  Фото:пресс-служба минЖКХ Забайкальского края,
Также в регионе установили светящиеся кольца-качели

В посёлке Могойтуй Агинского Бурятского округа заканчивается благоустройство парка «Молодёжный». Здесь уложили тротуарную плитку, смонтировали фонари, скамейки и детскую площадку. В центре парка установили фонтан, над которым парит необычный архитектурный объект – кубик Рубика.

По словам министра ЖКХ Ильи Золотухина, в Могойтуе предполагается комплексное благоустройство центральной части посёлка – большой проект разбит на несколько этапов. Парк «Молодёжный» появился здесь после благоустройства центральной площади.

- Общественные пространства будут связаны логически между собой, и когда завершатся все этапы преображения, центр посёлка станет уютным и комфортным местом для отдыха, – отметил Илья Золотухин.

Кроме этого, в посёлке Дарасун Карымского района Забайкалья в этом году благоустраивали три территории. В саду по улице Калинина установили светящиеся кольца-качели. Аналогов таких архитектурных форм в крае пока нет. Эти арт-объекты появились в саду по желанию жителей посёлка, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи региона.
Забайкальский край Агинский Бурятский округ благоустройство фонтан

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