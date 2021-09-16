Мэр Улан-Удэ: Предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет

Вопрос по размещению был проработан недостаточно



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил в соцсетях, что предприятия по обработке отходов рядом с микрорайоном Энергетик не будет.



- Обработка отходов, загрязнённых продуктами нефти – это большая проблема для всех городов. Такое предприятие нам точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а ещё лучше за пределами города, - сообщил мэр.



По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, Игорь Шутенков пояснил, что этот вопрос обсуждался, в том числе на публичных слушаниях. Но сейчас, после обращений жителей посёлков Энергетик и Забайкальского, а также Вячеслава Дамдинцурунова, стало ясно, что вопрос проработан недостаточно.



- На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет, - подчеркнул мэр.

