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Мэр Улан-Удэ: Предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет

Мэр Улан-Удэ: Предприятия по обработке отходов рядом с Энергетиком не будет
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос по размещению был проработан недостаточно

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил в соцсетях, что предприятия по обработке отходов рядом с микрорайоном Энергетик не будет.

- Обработка отходов, загрязнённых продуктами нефти – это большая проблема для всех городов. Такое предприятие нам точно нужно, но однозначно вдали от жилых зон, а ещё лучше за пределами города, - сообщил мэр.

По информации управления по информационной политике Улан-Удэ, Игорь Шутенков пояснил, что этот вопрос обсуждался, в том числе на публичных слушаниях. Но сейчас, после обращений жителей посёлков Энергетик и Забайкальского, а также Вячеслава Дамдинцурунова, стало ясно, что вопрос проработан недостаточно.

- На этом участке предприятия по обработке отходов точно не будет, - подчеркнул мэр.
мэр администрацияУУ Улан-Удэ

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