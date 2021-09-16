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Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки

Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Жители Забайкальского с нетерпением ждут новый объект

В Улан-Удэ в микрорайоне Забайкальский строится физкультурно-спортивный комплекс у школы №55.

Сейчас строители разравнивают щебень на месте будущего футбольного поля и заливают четыре беговые дорожки по его периметру. Уже залито основание под хоккейную коробку и площадку с уличными тренажёрами.

Также в комплекс войдёт волейбольная и баскетбольная площадки, прямая 100-метровая дорожка с прыжковой ямой и другое. Все площадки находятся на разных уровнях и будут соединяться дорожками, пандусами.

- Новый комплекс ждут дети, родители, местные жители. Задают вопросы – где, что и как будет. Кажется, каждый житель Забайкальского знает, на каком этапе находится строительство и т.д. Ждут с нетерпением,- рассказывал ранее директор школы №55 Владимир Медведев.

Срок завершения строительства всех объектов запланирован до ноября 2021 года, сообщили в администрации города.


спорт школьные стадионы

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