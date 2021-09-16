Жители Забайкальского с нетерпением ждут новый объект
В Улан-Удэ в микрорайоне Забайкальский строится физкультурно-спортивный комплекс у школы №55.
Сейчас строители разравнивают щебень на месте будущего футбольного поля и заливают четыре беговые дорожки по его периметру. Уже залито основание под хоккейную коробку и площадку с уличными тренажёрами.
Также в комплекс войдёт волейбольная и баскетбольная площадки, прямая 100-метровая дорожка с прыжковой ямой и другое. Все площадки находятся на разных уровнях и будут соединяться дорожками, пандусами.
- Новый комплекс ждут дети, родители, местные жители. Задают вопросы – где, что и как будет. Кажется, каждый житель Забайкальского знает, на каком этапе находится строительство и т.д. Ждут с нетерпением,- рассказывал ранее директор школы №55 Владимир Медведев.
Срок завершения строительства всех объектов запланирован до ноября 2021 года, сообщили в администрации города.
Возле улан-удэнской школы заливают беговые дорожки
Общество, Фото:
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