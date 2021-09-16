Мэр Улан-Удэ проверил ход отопительного сезона

В этом году он начался раньше обычного
В столице Бурятии отопительный сезон начался досрочно. 14 сентября из 2175 многоквартирных домов к отоплению подключены 1595 домов. По социальным объектам подключены 210 из 232 объектов. Разница обусловлена отказом подключения учреждений здравоохранения.
Об этом 15 сентября рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время проверки хода отопительного сезона. Он совместно с генеральным директором ПАО «ТГК-14» Алексеем Лизуновым, председателем комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым, руководителем администрации Октябрьского района Андреем Муравьевым проверил ряд объектов городской теплоэнергетики: котельную «Юго-Западная», повысительно-насосную станцию 22, ТЭЦ 2.
- У нас сложная эпидемиологическая ситуация, в весенне-летний и летне-осенний периоды люди заболевают ОРВИ и другими простудными заболеваниями. Чтобы снизить риск заболеваний, мы решили в этом году начать отопительный сезон раньше. С 6 сентября начали заполнять трассы, ставить их на циркуляцию, выстроили совместно с управляющими компаниями график подключения домов, – отметил Игорь Шутенков.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, на котельной «Юго-Западная» мэру энергетики продемонстрировали обновлённое оборудование. Здесь капитально отремонтирован котёл №6, завершается реконструкция вспомогательного оборудования.
- В этом году предусмотрена замена циклонов на котлах №6 и №7. По котлу №6 работы все закончены, на следующей неделе по графику переходим к котлу №7. Замена батарейных циклонов – это актуальная тема с точки зрения экологии. На протяжении последних лет мы планомерно проводим замену газоочистного оборудования и отладку режимов. Уже в прошлый отопительный сезон это дало положительный результат. В этот сезон созданы все условия, чтобы минимизировать выбросы от сжигания топлива, – сказал Алексей Лизунов.
В свою очередь мэр отметил, что на котельной есть дополнительная производственная мощность для продолжения застройки юго-запада города.
- Здесь всего шесть котлов. Сейчас работает один. В пиковые нагрузки будут включаться три котла, ещё три котла в резерве. Кроме того, за моей спиной содержится ячейка для установки котлов, которые будут производить бездымное топливо, – отметил он. – Мы вошли в программу «Чистый воздух» с 2024 года. При наличии финансирования начнём реконструкцию котельной, которая будет производить бездымное топливо и для других котельных, и для частного сектора.
На другом объекте – ТЭЦ 2 – за время летней ремонтной кампании капитально отремонтировали три котла №2, №3, №4. Котёл №1 по плану будет выведен в ремонт 27 сентября. 13 сентября часть потребителей была переключена на ТЭЦ 2.
В целом, в этом году проведена большая работа по подготовке к новому отопительному сезону.
- По капитальному ремонту теплосетей в этом году по плану 11 км – 58 участков. По ремонту четырёх котлов все работы завершены. На сегодняшний день все работы по железу мы закончили, ведётся работа по благоустройству. Все подключено, резерв имеется, к сезону готовы, – подчеркнул директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.
Мэр Улан-Удэ проверил ход отопительного сезона
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