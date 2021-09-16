В Бурятии на месте сгоревшего леса высадили 120 тысяч сеянцев сосны

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

В 2015 году здесь прошёл лесной пожар



В Заудинском лесничестве в Тарбагатайском районе Бурятии высадили более 120 тысяч сеянцев сосны, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Участок под посадку подобран не случайно, в 2015 году тут прошёл сложный лесной пожар. Мы расчистили территорию от валежника и проложили борозды, - рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.



Специалисты высадили сеянцы сосны на площади 30 га.



- Все сеянцы сосны взяты с нашего питомника, поэтому мы уверены, что они приживутся и пойдут в рост. В последующем, за сеянцами будет осуществляться агротехнический уход, - поделились сотрудники Кикинского лесхоза.



В 2019 году были внесены изменения в лесное законодательство, обязывающее лесопользователей осуществлять посадку леса на площади, равной вырубленной. Действует принцип «сколько вырубил – столько и посадил».

