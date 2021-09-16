Женщинам вручат «Патриаршие знаки материнства» II степени
17 сентября в Улан-Удэ состоится награждение многодетных матерей, которые родили и воспитывают в православной вере пять и более детей. Им вручат медали «Патриарший знак материнства» II степени.
Патриаршим знаком материнства награждаются женщины, воспитавшие в традициях православной веры пятерых и более детей, явившие образец духовно-нравственного воспитания детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также являющиеся примером подвига чадолюбия, материнства, служения семье и укрепления семейных ценностей в российском обществе.
Среди награждённых шесть многодетных мам. Это Вера Викторовна Митина, Елена Григорьевна Таракановская, Лариса Александровна Метешова, Елена Геннадьевна Пахолкова, Елизавета Максимовна Хлыбова, Ольга Ивановна Шигина.
- Представление к награждению «Патриаршим знаком материнства» осуществляется епархиальными архиереями, синодальными учреждениями Русской православной церкви, а также социальными учреждениями Русской православной церкви общецерковного значения, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
В церемонии награждения, которая состоится в правительстве Бурятии, примут участие митрополит Улан-удэнский и Бурятский Иосиф и министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
В Бурятии многодетных матерей наградят медалями РПЦ
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