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В Бурятии многодетных матерей наградят медалями РПЦ

В Бурятии многодетных матерей наградят медалями РПЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщинам вручат «Патриаршие знаки материнства» II степени

17 сентября в Улан-Удэ состоится награждение многодетных матерей, которые родили и воспитывают в православной вере пять и более детей. Им вручат медали «Патриарший знак материнства» II степени.

Патриаршим знаком материнства награждаются женщины, воспитавшие в традициях православной веры пятерых и более детей, явившие образец духовно-нравственного воспитания детей (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), а также являющиеся примером подвига чадолюбия, материнства, служения семье и укрепления семейных ценностей в российском обществе.

Среди награждённых шесть многодетных мам. Это Вера Викторовна Митина, Елена Григорьевна Таракановская, Лариса Александровна Метешова, Елена Геннадьевна Пахолкова, Елизавета Максимовна Хлыбова, Ольга Ивановна Шигина.

- Представление к награждению «Патриаршим знаком материнства» осуществляется епархиальными архиереями, синодальными учреждениями Русской православной церкви, а также социальными учреждениями Русской православной церкви общецерковного значения, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

В церемонии награждения, которая состоится в правительстве Бурятии, примут участие митрополит Улан-удэнский и Бурятский Иосиф и министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
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