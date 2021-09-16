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В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию

В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Сотрудники нашли сим-карту в кошельке женщины

В Чите мать осуждённого, приехавшая к сыну на длительное свидание в исправительную колонию №3 , пыталась пронести сим-карту. Её нашли во время досмотра в кошельке, сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.

В отношении женщины был составлен административный протокол за попытку передачи запрещённых предметов.

Мировой суд назначил ей административный штраф в размере 3000 рублей.
осужденные колония

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