Сотрудники нашли сим-карту в кошельке женщины
В Чите мать осуждённого, приехавшая к сыну на длительное свидание в исправительную колонию №3 , пыталась пронести сим-карту. Её нашли во время досмотра в кошельке, сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.
В отношении женщины был составлен административный протокол за попытку передачи запрещённых предметов.
Мировой суд назначил ей административный штраф в размере 3000 рублей.
В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию
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