В Чите мать пыталась передать сим-карту сыну в колонию

Общество, Фото: УФСИН по Забайкальскому краю

Сотрудники нашли сим-карту в кошельке женщины



В Чите мать осуждённого, приехавшая к сыну на длительное свидание в исправительную колонию №3 , пыталась пронести сим-карту. Её нашли во время досмотра в кошельке, сообщили в УФСИН по Забайкальскому краю.



В отношении женщины был составлен административный протокол за попытку передачи запрещённых предметов.



Мировой суд назначил ей административный штраф в размере 3000 рублей.

