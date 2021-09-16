В Забайкалье чествовали чемпиона Паралимпиады

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Забайкальского края

Поздравления принимал лучник Кирилл Смирнов



15 сентября в Забайкальском крае чествовали чемпиона XVI летних Паралимпийских игр в Токио Кирилла Смирнова. У трапа самолёта его встретили и поздравили с заслуженной наградой родные и близкие, представители правительства региона, а также его фанаты.



Торжественная встреча паралимпийского чемпиона состоялась в этот же день в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.



- После Паралимпиады прошло две недели, но только сейчас я начал понимать, как соотечественники, земляки гордятся мной. Победить мне помогли мысли о том, что Паралимпиада бывает, возможно, раз в жизни. Я настроился так, чтобы выложиться на 101%, – рассказал Кирилл Смирнов.



Поздравить победителя пришли и юные спортсмены вместе со своими наставниками. Под громкие овации они встречали чемпиона на родной забайкальской земле. В честь Кирилла Смирнова прозвучал гимн России.



За высокие достижения в спорте победителю Паралимпийских игр был вручён знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края», тренеру Кирилла Смирнова Баиру Анандаеву – благодарственное письмо главы региона.



Напомним, 4 сентября в финале смешанного турнира Кирилл Смирнов в паре с Маргаритой Сидоренко выиграл золото в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио. Российские лучники победили итальянцев со счетом 5:4. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

