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В Забайкалье чествовали чемпиона Паралимпиады

В Забайкалье чествовали чемпиона Паралимпиады
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкальского края
Поздравления принимал лучник Кирилл Смирнов

15 сентября в Забайкальском крае чествовали чемпиона XVI летних Паралимпийских игр в Токио Кирилла Смирнова. У трапа самолёта его встретили и поздравили с заслуженной наградой родные и близкие, представители правительства региона, а также его фанаты.

Торжественная встреча паралимпийского чемпиона состоялась в этот же день в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.

- После Паралимпиады прошло две недели, но только сейчас я начал понимать, как соотечественники, земляки гордятся мной. Победить мне помогли мысли о том, что Паралимпиада бывает, возможно, раз в жизни. Я настроился так, чтобы выложиться на 101%, – рассказал Кирилл Смирнов.

Поздравить победителя пришли и юные спортсмены вместе со своими наставниками. Под громкие овации они встречали чемпиона на родной забайкальской земле. В честь Кирилла Смирнова прозвучал гимн России.

За высокие достижения в спорте победителю Паралимпийских игр был вручён знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края», тренеру Кирилла Смирнова Баиру Анандаеву – благодарственное письмо главы региона.

Напомним, 4 сентября в финале смешанного турнира Кирилл Смирнов в паре с Маргаритой Сидоренко выиграл золото в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио. Российские лучники победили итальянцев со счетом 5:4. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край Паралимпийские игры спорт награждение

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