Поздравления принимал лучник Кирилл Смирнов
15 сентября в Забайкальском крае чествовали чемпиона XVI летних Паралимпийских игр в Токио Кирилла Смирнова. У трапа самолёта его встретили и поздравили с заслуженной наградой родные и близкие, представители правительства региона, а также его фанаты.
Торжественная встреча паралимпийского чемпиона состоялась в этот же день в Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема.
- После Паралимпиады прошло две недели, но только сейчас я начал понимать, как соотечественники, земляки гордятся мной. Победить мне помогли мысли о том, что Паралимпиада бывает, возможно, раз в жизни. Я настроился так, чтобы выложиться на 101%, – рассказал Кирилл Смирнов.
Поздравить победителя пришли и юные спортсмены вместе со своими наставниками. Под громкие овации они встречали чемпиона на родной забайкальской земле. В честь Кирилла Смирнова прозвучал гимн России.
За высокие достижения в спорте победителю Паралимпийских игр был вручён знак отличия «За усердие на благо Забайкальского края», тренеру Кирилла Смирнова Баиру Анандаеву – благодарственное письмо главы региона.
Напомним, 4 сентября в финале смешанного турнира Кирилл Смирнов в паре с Маргаритой Сидоренко выиграл золото в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио. Российские лучники победили итальянцев со счетом 5:4. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Забайкалье чествовали чемпиона Паралимпиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Долгожитель проживает в городе Могоча
Мероприятие проводилось в рамках международного фестиваля старообрядцев «Раздайся, корогод!»
Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов
Конкурс проводился в рамках фестиваля «Раздайся, корогод!»
Поздравления принимал лучник Кирилл Смирнов
Он появится в Ангарске в октябре этого года
Лучший психолог республики работает в Улан-Удэнском центре диагностики
Общественники будут наблюдать через видеокамеры за 362 избирательными участками
Сотрудники правоохранительных органов провели инструктаж для персонала
Сергей Георгиевич планировал посвятить жизнь школе, но всё изменила встреча с друзьями
Акция по посадке леса собрала почти 300 человек
Работа проводится по распоряжению заместителя главы МЧС России
Больше всего баргузинцев волновали вопросы об условиях обучения, воспитания и развития детей
Вопрос по размещению был проработан недостаточно
Нарушитель агрессивно потребовал не снимать его на видео