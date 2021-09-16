Супруги срочно нашли всю сумму, которую не платили долгое время
Житель Закаменского района Бурятии задолжал свыше 1,3 млн рублей по ипотеке. Задолженность мужчине не оплачивал, однако, когда ему потребовалось выехать из страны, срочно нашёл всю сумму.
- Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, а также постановления, ограничивающие совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств и выезд за пределы РФ. Должник выплатил задолженность в размере 1,358 млн рублей только после того, как его ограничили в праве выезда за пределы России, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Как стало известно, семейная пара собиралась выехать за границу. Ради поездки они в кратчайший срок смогли найти нужную сумму и оплатить задолженность полностью.
Кроме этого, за несвоевременное исполнение судебного решения с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 95 079 рублей.
В Бурятии должник нашёл 1,3 млн рублей ради поездки за границу
Общество, Фото:
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