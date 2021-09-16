Воздух прогреется до +20
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дождь, в горах с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы.
Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +16,+21, местами +8,+13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём ожидается +18,+20.
В Улан-Удэ сегодня будет тепло
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