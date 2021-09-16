В Улан-Удэ сегодня будет тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух прогреется до +20



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дождь, в горах с мокрым снегом. Утром при прояснении туманы.



Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +16,+21, местами +8,+13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днём ожидается +18,+20.



