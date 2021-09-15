Сбер запустил портал по финансовой грамотности

В СберКлевере представлены статьи и обучающие курсы



Сбер запустил информационно-образовательный проект СберКлевер, направленный на повышение финансовой грамотности. Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.



На единой платформе собрана информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) могут позволить читателю найти полезные и актуальные для него сведения.



В СберКлевере представлены не только статьи, но и обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.



- Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния, – рассказала Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.



- Современные способы управления личными финансами сегодня доступны каждому человеку, кто заинтересован в формировании стабильного дохода, и мы видим, что такой интерес у жителей регионов проявляется все активнее. Сбер создал ещё один инструмент актуальных знаний, и мы приглашаем жителей Иркутской области открыть для себя новые финансовые возможности, усилить личную финансовую грамотность и получить знания, которые реально работают на финансовый успех, – заявил Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.



Возрастное ограничение 18+



Справка



ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

